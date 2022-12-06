Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка". Зірка обрала переможцем проекту Андрія Задворного, але він покинув співачку відразу після проекту. Після цього Огневич зізнавалася, що їй потрібна допомога фахівця, аби розібратися у собі. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Злата і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим.

А цього разу Злата дала "поради від Холостячки" для українців, які доглядають українок.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так з усіма людьми) Я думала що не зможу замінити людину, а виявилося що це легше ніж здається)", "Так завжди) спочатку салат, потім вино, а потім уже не пам'ятаєш як жити разом почали", "Ох і Злата" .

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич похвалилася, як українську можна знайти у кожній подорожі

А ще Politeka повідомляла, що "Холостячка" Огневич у чорному міні виділилася перед подругами на дівич-вечорі

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич показала, за яких умов подорожує перед концертами насправді