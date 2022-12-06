Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". Звезда выбрала победителем проекта Андрея Задворного, но он бросил певицу сразу же после проекта. После этого Огневич признавалась, что ей нужна помощь специалиста, чтобы разобраться в себе. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Злата и о ТикТок, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз Злата дала "советы от Холостячки" для украинцев, которые ухаживают за украинками.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да со всеми людьми) Я думала что не смогу заменить человека, а оказалось что это легче чем кажется)", "Да всегда) сначала салат, потом вино, а потом уже не помнишь как жить вместе начали", "Ох и Злата".

Напомним, "Холостячка" Огневич похвасталась, как украинское можно найти в каждом путешествии

А еще Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич в черном мини выделилась перед подругами на девичнике

Также Politeka писала, что "Холостячка" Огневич показала, в каких условиях путешествует перед концертами на самом деле