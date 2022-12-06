Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого висловилася про війну, підтримавши Україну. А після визволення Ірпені зірка приїхала на свою батьківщину, подивившись особисто на жахи, які створила росія. А нещодавно Лобода випустила україномовну пісню, але це не врятувало її від хейту українців, які критикують її через минуле. А днями Лобода випустила пісню російською мовою, чим викликала нову хвилю хейту від українців у Тікток.

"Прем'єра "Міста"", - підписала кадри Світлана.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так добре українською звучав голос… і знову "я тебе нікому ніколи…", "А я думав, що нова пісня буде на українській", "Та кому це Лобода потрібна вже, на двох стільцях не сидить", "Два фронти, ну-ну", "Знову російську мову, людей нічого не вчить", "Чому мова ворога, чому не наша солов'їна?", "Не надовго вас вистачило", "Швидко змінюєш взуття. Розчарування".

Нагадаємо, Лобода посварила українців через нову пісню російською мовою, відео

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