Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого висловилася про війну, підтримавши Україну. А після визволення Ірпені зірка приїхала на свою батьківщину, подивившись особисто на жахи, які створила росія. А нещодавно Лобода випустила україномовну пісню, але це не врятувало її від хейту українців, які критикують її через минуле. А днями Лобода випустила пісню російською мовою, чим викликала нову хвилю хейту від українців у Тікток.
"Прем'єра "Міста"", - підписала кадри Світлана.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Так добре українською звучав голос… і знову "я тебе нікому ніколи…", "А я думав, що нова пісня буде на українській", "Та кому це Лобода потрібна вже, на двох стільцях не сидить", "Два фронти, ну-ну", "Знову російську мову, людей нічого не вчить", "Чому мова ворога, чому не наша солов'їна?", "Не надовго вас вистачило", "Швидко змінюєш взуття. Розчарування".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Ракета знову потрапила на територію сусідньої країни: перші деталі та кадри з місця
Нова масована атака по Україні, є загиблі: пошкоджено будинки і не тільки, кадри
"Часто зустрічалися": WSJ дізнався, хто й навіщо вмовив Путіна розв'язати війну
"Падлюка і мерзотник": судитимуть колишнього українського телеведучого, якого багато хто знає
Нагадаємо, Лобода посварила українців через нову пісню російською мовою, відео
А ще Politeka повідомляла, що Лобода звернулася до фанів через концерт у Литві, українці відреагували
Також Politeka писала, що Лобода заінтригувала новою піснею зі звуками сирени