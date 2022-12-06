Як пише Politeka.net , Світлана Лобода – відома українська співачка, яка після 24 лютого висловилася про війну, підтримавши Україну. А після визволення Ірпені зірка приїхала на свою батьківщину, подивившись особисто на жахи, які створила росія. А нещодавно Лобода випустила україномовну пісню, але це не врятувало її від хейту українців, які критикують її через минуле. А днями Лобода випустила пісню російською мовою, чим викликала нову хвилю хейту від українців у Тікток.

"Прем'єра "Міста"", - підписала кадри Світлана.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Так добре українською звучав голос… і знову "я тебе нікому ніколи…", "А я думав, що нова пісня буде на українській", "Та кому це Лобода потрібна вже, на двох стільцях не сидить", "Два фронти, ну-ну", "Знову російську мову, людей нічого не вчить", "Чому мова ворога, чому не наша солов'їна?", "Не надовго вас вистачило", "Швидко змінюєш взуття. Розчарування".

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@lobodaofficial

ПРЕМЬЕРА #ГОРОДА 🕊🤍 Лайкну первые 50 ваших видео под звук. Жду! #loboda

♬ ГОРОДА - LOBODA

Нагадаємо, Лобода посварила українців через нову пісню російською мовою, відео

А ще Politeka повідомляла, що Лобода звернулася до фанів через концерт у Литві, українці відреагували

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