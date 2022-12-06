Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 24 февраля высказалась о войне, поддержав Украину. А после освобождения Ирпени звезда приехала на свою родину, посмотрев лично на ужасы, которые сотворила россия. А недавно Лобода выпустила украиноязычную песню, но это не спасло ее от хейта украинцев, которые ее критикуют из-за прошлого. А на днях Лобода выпустила песню на русском языке, чем вызвала новую волну хейта от украинцев в ТикТок.

"Премьера "Города", - подписала кадры Светлана.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так хорошо на украинском звучал голос… и снова "я тебя никому никогда…", "А я думал, что новая песня будет на украинской", "Та кому это Лобода нужна уже, на двух стульях не уседит", "Два фронта, ну-ну", "Снова российский язык, людей ничего не учит", "Почему язык врага, почему не наша соловьина?", "Не надолго вас хватило", "Быстро меняешь обувь. Разочарование".

Напомним, Лобода поссорила украинцев из-за новой песни на русском языке, видео

А еще Politeka сообщала, что Лобода обратилась к фанатам из-за концерта в Литве, украинцы отреагировали

Также Politeka писала, что Лобода заинтриговала новой песней со звуками сирены, видео



