Певица Светлана Лобода записала обращение к фанатам из-за концерта в Литве и вызвала бурные обсуждения в сети.

Как пишет Politeka.net, Светлана Лобода - известная украинская певица, которая после 24 февраля заняла украинскую позицию в войне с россией. Звезда даже приехала в родной Ирпень после оккупации, чтобы лично посмотреть на ужасы войны. Несмотря на это артистку продолжают критиковать украинцы и даже украинская песня не сильно поправила положение. А в этот раз Светлана записала новое обращение к фанатам из-за концерта в Литве.

"Дорогие друзья! Мой благотворительный концерт в Вильнюсе. 5 декабря - состоится !!! Важная информация - мы переносим наш концерт на новую площадку", - написала Лобода под обращением на русском языке.

Фанаты, включая украинцев, начали активно обсуждать ее публикацию:

"Света, а какой еще язык знаете, кроме русского?", "А на украинском языке как будет? Язык кафиров не должен звучать", "Вы так против России а говорите на русском языке!!!! Задумайтесь!!!!", "Хоть я и возненавидела русский язык. Вас Светлана, я очень уважаю, ваши песни и ваше творчество и ваш выбор".

Напомним, Лобода заинтриговала новой песней со звуками сирены, видео

А еще Politeka сообщала, что Лобода удивила новым фото и лозунгом "Слава Україні"

Также Politeka писала, что Лобода в коротком топе засветила лишнее во время подготовки к концерту



