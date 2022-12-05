За словами однієї з фавориток "Холостяка" 2022 року з Алексом Топольським, це була найнесподіваніша і найважча емоційна церемонія троянд. Тоді їй уперше було так неприємно та прикро.

Модель Катерина Лозовицька з "Холостяка-12" з Алексом Топольським висловилася з приводу скандалу у шостому випуску шоу. У той момент, коли вона слухала відгуки своїх суперниць про себе, не змогла стримати сліз. У своєму Інстаграмі вона зізналася, що в цій ситуації їй було більше прикро за Алекса Топольського.



За словами однієї з фавориток "Холостяка" 2022 року, це була найнесподіваніша і найважча емоційна церемонія троянд. Тоді їй уперше було так неприємно та прикро.

"Справа була не в коментарях дівчат у мій бік. Я мало з ким близько спілкувалася, тому поверхневі думки та висновки не вибили з колії. Неприємною була сама ситуація. Дуже соромно стояти так, у ряд, і вислуховувати тонни бруду один про одного у присутності чоловіка. Це був урок для кожного з нас", – написала Катерина Лозовицька.

Учасниця додала, що їй було дуже принизливо за себе та за всіх інших дівчат, адже фокус уваги був переважно на негативних рисах характеру кожної.

"Я розуміла, що для нього ця ситуація була дуже складна і незрозуміла. Кому вірити? Кого захищати? Як реагувати? Ми самі поставили його в дуже непросте становище. Він, мабуть, відчув розчарування. Тому скасувати церемонію троянд було найправильнішим рішенням. Мене дуже вразила його рішучість. Але всередині все стискалося. Чесно, хотілося його підтримати. Це все, про що я тоді думала", - зазначила фаворитка Алекса Топольського .

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