По словам одной из фавориток "Холостяка" 2022 года с Алексом Топольским, это была самая неожиданная и тяжелая эмоционально церемония роз. Тогда ей впервые было так неприятно и обидно.

Модель Екатерина Лозовицкая из "Холостяка-12" с Алексом Топольским высказалась по поводу скандала в шестом выпуске шоу. В тот момент, когда она слушала отзывы своих соперниц о себе, не смогла сдержать слез. В своем Инстаграм она призналась, что в этой ситуации ей было больше обидно за Алекса Топольского.



По словам одной из фавориток "Холостяка" 2022 года, это была самая неожиданная и тяжелая эмоционально церемония роз. Тогда ей впервые было так неприятно и обидно.

"Дело было не в комментариях девушек в мою сторону. Я мало с кем близко общалась, поэтому поверхностные мысли и выводы не выбили из колеи. Противной была сама ситуация. Очень стыдно стоять так, в ряд, и выслушивать тонны грязи друг о друге в присутствии мужчины. Это был урок для каждого из нас", – написала Екатерина Лозовицкая.

Участница добавила, что ей было очень унизительно за себя и всех других девушек, ведь фокус внимания был преимущественно на отрицательных чертах характера каждой.

"Я понимала, что для него эта ситуация была очень сложная и непонятная. Кому верить? Кого защищать? Как реагировать? Мы сами поставили его в очень непростое положение. Он, видимо, почувствовал разочарование. Поэтому отменить церемонию роз было самым правильным решением. Меня очень поразила его решительность. Но внутри все сжималось. Честно, хотелось его поддержать. Это все о чем я тогда думала", - отметила фаворитка Алекса Топольского.

Напомним, "Холостяк" Топольський резко ответил украинцам на критику из-за плохого дубляжа.

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