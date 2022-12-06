Як пише Politeka.net , Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість має трьох дітей - Валерія та Євдокія, яких Оля народила від поточного чоловіка Володимира Локотка, а також Злата Мітчелл, яку Фреймут народила від британця Ніла. Старшій дочці Златі зараз 16, яка виросла справжньою красунею. Мітчелл минулого року вирушила на навчання до Каліфорнії, де перебуває і зараз. А нещодавно Злата познайомила публіку зі своїм молодим чоловіком - Оскаром.
Не забуває Мітчелл і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу дочка зірки похвалилася ефектним чином у міні-сукні під час прогулянки.
"Останні 3 місяці "американського життя", невідредагований, порушення, зміна", - написала Злата.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
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Нагадаємо, дочка Фреймут вразила відвертим вбранням .
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