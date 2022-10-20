Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая воспитывает троих детей. Если Евдокия и Валерий родились от текущего мужа Владимира Локотко, то Злату Митчелл Оля родила от британца Нила 16 лет назад. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и в прошлом году уехала учится в Лос-Анджелес. А не так давно она показала своего молодого человека по имени Оскар. Не забывает Злата и об Интаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Злата поделилась фотографией, где отправилась на теннисный корт. Звезда сделала селфи, сделав акцент на своем топике, в который еле втиснула свой пышный бюст.
"Теннис подходит", - написала Злата под фото.
Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм подобный инструментарий отсутствует.
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