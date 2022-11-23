Злата Митчелл любит провоцировать своих поклонников откровенными снимками - то она покажется в мини, то "засветит" грудь, то поразит дерзким макияжем.

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь известной украинской телеведущей и светской львицы Ольги Фреймут 16-летняя Злата Митчелл не останавливается и продолжает публиковать на своей странице в Instagram пикантные снимки. В этот раз снимки были сделаны во время ночно прогулки.

В частности, старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут прогулялась по улице Парижа в откровенном наряде. Девушка надела черное мини-платье ассиметричного кроя, которое едва сумело прикрыть ее округлые бедра. Изюминкой платье было также декольте, которое привлекало к себе внимание. Образ дополнили черное длинное пальто и высокие сапожки яркого зеленого цвета. Свои длинные волосы она распустила по плечам.

На кадрах можно заметить, что девушка приседала, не обращая внимания на то, что ее мини-платье поднималось еще выше.

Тем временем Ольга Фреймут себе никогда не позволяла такого - показаться перед публикой в таких образах. Сама Фреймут предпочитает более женственный и сдержанный стиль. Она постоянно демонстрирует хорошие манеры и рассказывает, как правильно быть женщиной.

Напомним, дочь Фреймут впечатлила видом в узком купальнике.

Как Politeka сообщала, дочь Оли Фреймут Злата Митчелл впечатлила размером красоты в прозрачном топе.

Также Politeka писала, дочь Фреймут в мини приняла пикантные позы на балконе.