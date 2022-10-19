Как сообщает Politeka.net, старшая дочь известной украинской телеведущей и светской львицы Ольги Фреймут 16-летняя Злата Митчелл не останавливается и продолжает публиковать на своей странице в Instagram пикантные снимки.
В этот раз 16-летняя Злата Митчелл ночью устроила мини-фотосессию. Девушка вышла на балкон, где блеснула своей фигурой в мини-юбке, черном топе с длинным рукавом и лодочках на высоком каблуке. В руках юная девушка держала зеркало и пыталась на камеру наносить макияж. Волосы, которые уже отросли до пояса, девушка распустила.
Выглядит дочь светской львицы Ольги Фреймут очаровательно, за что получила массу комплиментов от своих поклонников.
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Сеть поспешила оставить свои комментарии под радостными снимками. Многие отметили, что выглядит девочка старше, но все же очаровательно: "Леди таких юбок не носят, сказала Фреймут", "Удивительная", "Вау", "Пригласи меня с собой в следующий раз", "Королева".
Стоит отметить, что Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.
Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут в не по годам раскованном наряде смутила новым образом.
Как Politeka сообщала, 16-летняя дочь Оли Фреймут обтянула свою красоту узеньким топом.
Также Politeka писала, Фреймут не выдержала нападок на дочь и вступилась за Злату.