Выглядит дочь светской львицы Ольги Фреймут очаровательно, за что получила массу комплиментов от своих поклонников.

Как сообщает Politeka.net, старшая дочь известной украинской телеведущей и светской львицы Ольги Фреймут 16-летняя Злата Митчелл не останавливается и продолжает публиковать на своей странице в Instagram пикантные снимки.

В этот раз 16-летняя Злата Митчелл ночью устроила мини-фотосессию. Девушка вышла на балкон, где блеснула своей фигурой в мини-юбке, черном топе с длинным рукавом и лодочках на высоком каблуке. В руках юная девушка держала зеркало и пыталась на камеру наносить макияж. Волосы, которые уже отросли до пояса, девушка распустила.

Выглядит дочь светской львицы Ольги Фреймут очаровательно, за что получила массу комплиментов от своих поклонников.

Сеть поспешила оставить свои комментарии под радостными снимками. Многие отметили, что выглядит девочка старше, но все же очаровательно: "Леди таких юбок не носят, сказала Фреймут", "Удивительная", "Вау", "Пригласи меня с собой в следующий раз", "Королева".

Стоит отметить, что Злата Митчелл - дочь телеведущей Ольги Фреймут, которая родила ее 17 февраля 2006 года в Лондоне от британца Нила. Сейчас девушка учится в Америке.

Напомним, 16-летняя дочь Оли Фреймут в не по годам раскованном наряде смутила новым образом.

Как Politeka сообщала, 16-летняя дочь Оли Фреймут обтянула свою красоту узеньким топом.

Также Politeka писала, Фреймут не выдержала нападок на дочь и вступилась за Злату.



