Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". У знаменитости есть трое детей - Валерия и Евдокия, которых Оля родила от текущего мужа Владимира Локотко, а также Злата Митчелл, которую Фреймут родила от британца Нила. Старшей дочери Злате сейчас 16, которая выросла настоящей красоткой. Митчелл в прошлом году отправилась на учебу в Калифорнию, где находится и сейчас. А недавно Злата познакомила публику со своим молодым человеком - Оскаром.

Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь звезды похвасталась эффектным образом в мини-платье во время прогулки.

"последние 3 месяца "американской жизни", неотредактированный, нарушение, изменение", - написала Злата.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Моя любимая фотография, это моя фотография", "Скучаю по тебе, возвращайся обратно".

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