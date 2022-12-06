Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". У знаменитости есть трое детей - Валерия и Евдокия, которых Оля родила от текущего мужа Владимира Локотко, а также Злата Митчелл, которую Фреймут родила от британца Нила. Старшей дочери Злате сейчас 16, которая выросла настоящей красоткой. Митчелл в прошлом году отправилась на учебу в Калифорнию, где находится и сейчас. А недавно Злата познакомила публику со своим молодым человеком - Оскаром.
Не забывает Митчелл и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз дочь звезды похвасталась эффектным образом в мини-платье во время прогулки.
"последние 3 месяца "американской жизни", неотредактированный, нарушение, изменение", - написала Злата.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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Напомним, дочь Фреймут поразила откровенным нарядом
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