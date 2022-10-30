Как пишет Politeka.net, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, у которой есть трое детей - Злата Митчелл от британца Нила, а также Валерий и Евдокия от текущего мужа Владимира Локотко. Старшая дочь выросла настоящей красоткой и в прошлом году уехала в учится в Лос-Анджелес, США. После этого дочь Оли показала своего молодого человека - Оскара. Не забывает дочь Фреймут и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась фото, где была в узком купальнике, который обтянул ее формы. Дочь звезды задрала ножку, впечатляя видом.

"Санта Барбара, Калифорния", - подписала место фото Злата.

До этого Митчелл опубликовала фото со своего отдыха.

"Этим летом я потеряла друзей, отменила 10 000 планов, столкнулась с тревогой, но все это привело меня к значительному прогрессу в заботе о себе и любви к себе. Помните, у всех нас есть свои верования, но будьте смелее", - написала Митчелл.

Напомним, дочь Оли Фреймут Злата Митчелл впечатлила размером красоты в прозрачном топе

Также Politeka сообщала, что дочь Фреймут в мини приняла пикантные позы на балконе

А еще Politeka писала, что 16-летняя дочь Оли Фреймут хвастнула элитным хобби: неожиданное фото



