Герой шоу «Холостяк» у 2021 році Михайло Заливако знову самотній, адже з переможницею проєкту Анною Богдан вони більше не пара.

Нагадаємо, Пара була разом більше року і, здавалося, готувалася до весілля, проте ідилії у стосунках влітку прийшов кінець.

О причинах розриву нічого не відомо, про це мовчить і Анна Богдан, і Заливако.

«На жаль, наші стосунки закінчилися, це моє остаточне рішення. Це рішення далося мені тяжко... Прошу вас не питати, що сталося. Дайте мені можливість прожити у своїй тиші", – писала Богдан у соцмережі.

Зараз Богдан не в Україні, а насолоджується відпочинком. Їй навіть зробили зауваження, мовлял, зараз не час «розкарячуватися на фото».

Заливако ж знаходиться у США. У своєму Інстаграм «Холостяк» показує вулиці і краєвиди Нью-Йорка, а також себе на тлі цього міста.

Не зміг Михайло Заливако пройти повз і Лесі Нікітюк у чорному вечірньому вбранні. На сторінці телеведучої в інстаграм Михайло навіть спробував позалицятися.

«Добрий вечір, де купити такі фото шпалери?», - запитав Заливако, коментуючи знімок Лесі.

«Мишаня вирішив підкотити до Лесі Іванівни», - відреагували на залицяння «Холостяка» у соцмережі.

На що хлопець відповів, що, судячи з фото, до Лесі Нікітюк, доведеться підпливати.

Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.

Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.