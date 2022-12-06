Герой шоу «Холостяк» в 2021 году Михаил Заливако снова одинок, ведь с победительницей проекта Анной Богдан они больше не пара.

Напомним, пара была вместе больше года и, казалось, готовилась к свадьбе, однако идиллии в их отношениях летом пришел конец.

О причинах разрыва ничего неизвестно, об этом молчит и Анна Богдан, и Заливако.

«К сожалению, наши отношения закончились, это мое окончательное решение. Это решение далось мне тяжело... Прошу вас не спрашивать, что произошло. Дайте мне возможность прожить в своей тишине", – писала Богдан в соцсети.

Сейчас Богдан не в Украине, а наслаждается отдыхом. Ей даже сделали замечания, мол, сейчас не пора «раскарачиваться на фото».





Заливако находится в США. В своем Инстаграме «Холостяк» показывает улицы и виды Нью-Йорка, а также себя на фоне этого города.

Не смог Михаил Заливако пройти мимо и Леси Никитюк в черном вечернем наряде. На странице телеведущей в инстаграмме Михаил даже попытался поухаживать.

«Добрый вечер, где купить такие фото обои?», – спросил Заливако, комментируя снимок Леси.

«Мишаня решил подкатить к Лесе Ивановне», - отреагировали на ухаживание «Холостяка» в соцсети.

На что парень ответил, что, судя по фото, Леси Никитюк, придется подплывать.

Напомним, что финал реалити-шей "Пара на миллион", ведущей которой была Леся Никитюк, стал разочарованием для некоторых зрителей.

Также сообщалось, что Никитюк записала обращение из Монако.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.