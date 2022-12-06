Переможниця "Холостяка" Ганна Богдан показала, як насолоджується відпочинком, через що нарвалася на критику українців.

Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Пара довгий час зустрічалася після проекту, але зрештою не змогла пережити повномасштабне вторгнення і розлучилася. А на день народження Ганна знову засвітилася з Михайлом разом та привітала іменинника. При цьому Богдан стала успішною українською блогеркою, за якою стежать сотні тисяч українців. А цього разу Ганна похизувалась відпочинком, де похвалилася фігурою у купальнику з вирізами.

"Який тут гарний захід сонця", - написала Ганна під фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Трохи не час розкарячуватися для фото", "У вас айфон 14 про макс? якість фото вогонь", "Ганна, де ваш чоловік", "Хороший готель, ми там були з родиною", "Прекрасна".

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан похизувалась відпочинком, розлютивши українців

А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Холостяка" Ганна Богдан виставила напоказ розваги на курорті та розлютила українців.

Також Politeka писала, що переможниця "Холостяку" Ганна Богдан на закордонному курорті викликала обурення в українців