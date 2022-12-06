Російському актору, якого називають «російським Шварценеггером» та двійником «термінатора» співвітчизники не змогли вибачити того, що він виступає проти війни в Україні.

Так, актор Олександр Невський повідомив, що ЗМІ тепер називають його справжнє прізвище.

«ЗМІ РФ тепер почали називати мене Куріциним. Мені приємно. Це прізвище я носив з гордістю і ніколи не приховував. Під прізвищем Куріцин я був на барикадах у серпні 1991-го. Під прізвищем Невський, яке давно у всіх моїх документах, я виступаю проти жахливої війни в Україні», - повідомив актор.

СМИ РФ теперь стали называть меня Курицыным. Мне приятно. Эту фамилию я носил с гордостью и никогда не скрывал.

Под фамилией Курицын я был на баррикадах в августе 1991-го. Под фамилией Невский, которая давно во всех моих документах, я выступаю против чудовищной войны в Украине. pic.twitter.com/FgePEuDpwl — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) December 5, 2022

У коментарях «російському Шварценеггеру» висловлюють підтримку та дякують за позицію:

«Насміхатися над прізвищем - доля недоумкуватих ідіотів без роду!», «Жити треба так, щоб єдиний "компромат", який змогли на тебе знайти - твоє прізвище», «Краще мати прізвище Куріцин, ніж бути півнем по життю», «От історія нас усіх і розсудила, Сань. І показала, що ти справжня людина. Ні те, що ці тупі покидьки суспільства (по-моєму в мене вже лайки для них закінчуються), які вважають себе зразками моралі і моральності, а самі творять речі в дусі Чикатило і Гітлера»,

«Рівень двієчника дражливих однокласників. Не варто зважати», «Ви дуже класний. А челядь нехай гавкає», «Збоку це виглядає, як обзивалка дитсадківського рівня».

Зазначимо, що Невський живе у США, Каліфорнії і не приховує свого щастя.

«Коли друзі-американці висловлюють невдоволення місцевими проблемами, я нагадую, що США – це рай, де немає державної пропаганди війни та ненависті, немає гомофобії, цензури, репресій. Тут сонце та позитив, а не сіра безнадія», - писав у листопаді Невський на своїй сторінці у Twitter.

Я люблю Калифорнию и счастлив, что живу здесь.

Когда друзья-американцы выражают недовольство местными проблемами, я напоминаю, что США - это рай, где нет государственной пропаганды войны и ненависти, нет гомофобии, цензуры, репрессий. Здесь солнце и позитив, а не серая безнадега. pic.twitter.com/YMY25uoNlp — Alexander Nevsky (@NevskyAlexandr) November 29, 2022

Примітно, що днями у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невський нібито отримав роль у фільмі про «Привид Києва».

«Псевдо-патріоти РФ поширили фейк, який є чудовою ідеєю! Подібний блокбастер колись знімуть українські кінематографісти та Президента Зеленського зіграє Шон Пенн чи інший оскароносець», - прокоментував цю ідею Невський.

Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс днями влаштував бійку в одному із закладів Санкт-Петербурга.

Також повідомлялося, що проти війни в Україні виступила Земфіра – співачка зробила антивоєнну заяву.

Крім того, Politeka.net писала, що до своїх російських колег спробував достукатися український актор Остап Ступка.