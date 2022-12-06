Так, актор Олександр Невський повідомив, що ЗМІ тепер називають його справжнє прізвище.
«ЗМІ РФ тепер почали називати мене Куріциним. Мені приємно. Це прізвище я носив з гордістю і ніколи не приховував. Під прізвищем Куріцин я був на барикадах у серпні 1991-го. Під прізвищем Невський, яке давно у всіх моїх документах, я виступаю проти жахливої війни в Україні», - повідомив актор.
У коментарях «російському Шварценеггеру» висловлюють підтримку та дякують за позицію:
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«Насміхатися над прізвищем - доля недоумкуватих ідіотів без роду!», «Жити треба так, щоб єдиний "компромат", який змогли на тебе знайти - твоє прізвище», «Краще мати прізвище Куріцин, ніж бути півнем по життю», «От історія нас усіх і розсудила, Сань. І показала, що ти справжня людина. Ні те, що ці тупі покидьки суспільства (по-моєму в мене вже лайки для них закінчуються), які вважають себе зразками моралі і моральності, а самі творять речі в дусі Чикатило і Гітлера»,
«Рівень двієчника дражливих однокласників. Не варто зважати», «Ви дуже класний. А челядь нехай гавкає», «Збоку це виглядає, як обзивалка дитсадківського рівня».
Зазначимо, що Невський живе у США, Каліфорнії і не приховує свого щастя.
«Коли друзі-американці висловлюють невдоволення місцевими проблемами, я нагадую, що США – це рай, де немає державної пропаганди війни та ненависті, немає гомофобії, цензури, репресій. Тут сонце та позитив, а не сіра безнадія», - писав у листопаді Невський на своїй сторінці у Twitter.
Примітно, що днями у російських ЗМІ з'явилася інформація, що Невський нібито отримав роль у фільмі про «Привид Києва».
«Псевдо-патріоти РФ поширили фейк, який є чудовою ідеєю! Подібний блокбастер колись знімуть українські кінематографісти та Президента Зеленського зіграє Шон Пенн чи інший оскароносець», - прокоментував цю ідею Невський.
Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс днями влаштував бійку в одному із закладів Санкт-Петербурга.
Також повідомлялося, що проти війни в Україні виступила Земфіра – співачка зробила антивоєнну заяву.
Крім того, Politeka.net писала, що до своїх російських колег спробував достукатися український актор Остап Ступка.