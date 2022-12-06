Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, яка має звання Народної та Заслуженої артистки України. Не забуває Оля і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу зірка поділилася кадрами, де звернулася до українців у зв'язку із Днем Волонтера.

"Волонтери - наші невтомні, незламні, божевільні, сміливі, непокорені! Це люди, які готові вдень і вночі, цілодобово робити свою справу, яка наближає нашу перемогу! Вони готові гуртуватися і допомагати військовим, переселенцям, дітям і всім, хто потребує допомоги. Кожен день і щохвилини ми поклоняємось кожному з вас, рідні наші, з ким звела доля, хто допомагав і допомагає!І ми не маємо права скиглити, падати духом, бо ми разом з вами віримо всім серцем у перемогу України над окупантами!

Тільки віра, тільки терпіння, лише єдність допоможе нам перемогти у цій страшній війні… Слава волонтерам та нашим захисникам! Слава Україні", – написала Оля.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Золоті слова, Ольга В'ячеславівно, Вас також зі святом і дякую за допомогу та підтримку", "Олю, вітаю Вас та Віталія зі святом! Дякую за допомогу ЗСУ!".

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Нагадаємо, Сумська поділилася рецептом незвичайного сливового пирога.

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