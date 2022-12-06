Актриса Ольга Сумская, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины, обратилась к украинцам из полумрака.

Как пишет Politeka.net, Ольга Сумская - известная украинская актриса, которая имеет звания Народной и Заслуженной артистки Украины. Не забывает Оля и о Фейсбук, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда поделилась кадрами, где обратилась к украинцам в связи с Днем Волонтера.

"Волонтеры - наши неутомимые, несокрушимые, безумные, смелые, непокоренные! Это люди, которые готовы днем и ночью, круглосуточно делать свое дело, которое приближает нашу победу! Они готовы сплачиваться и помогать военным, переселенцам, детям и всем нуждающимся в помощи. Каждый день и ежеминутно мы поклоняемся каждому из вас, родные наши, с кем свела судьба, кто помогал и помогает! И мы не имеем права скулить, падать духом, потому что мы вместе с вами верим всем сердцем в победу Украины над оккупантами!

Только вера, только терпение, только единство поможет нам победить в этой страшной войне… Слава волонтерам и нашим защитникам! Слава Украине", - написала Оля.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Золотые слова, Ольга Вячеславовна, Вас также с праздником и спасибо за помощь и поддержку", "Оля, поздравляю Вас и Виталия с праздником! Спасибо за помощь ВСУ!".

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