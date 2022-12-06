Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Цьогорічна зірка став головним героєм шоу "Холостяк". Прем'єру проекту вже кілька разів перенесли, але нарешті українці можуть дивитися головне романтичне шоу. Алекс завдяки цьому стає все популярнішим і все більше чуток навколо "Холостяка" з'являється. Тож зірка вирішила відповісти на запитання, яким задаються українці.
"Як ти ставишся до чуток про тебе? (ескор, фальшивий бізнес тощо)", - запитав фанат.
"Мені абсолютно все одно на ці чутки. Ті, хто їх розпускають - домагаються якоїсь відповіді від мене, скандалу, а я не хочу йти в них на повідку. Адже я знаю, що це вся брехня, і доводити це мені немає сенсу". ", - написав Топольський у своєму блозі.
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Нагадаємо, Катя з "Холостяка-12" заступилася за Алекса Топольського після скандалу.
А ще Politeka повідомляла, що учасниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським показала, якою була до свого схуднення.
Також Politeka писала, що фаворитка "Холостяка" Топольського жорстко висловилася після скандалу на шоу