Бізнесмен та "Холостяк" Алекс Топольський відповів, що думає про чутки, в яких обговорюється наявність у нього бізнесу, поділившись новими кадрами.

Як пише Politeka.net, Алекс Топольський – відомий американський бізнесмен з України. Цьогорічна зірка став головним героєм шоу "Холостяк". Прем'єру проекту вже кілька разів перенесли, але нарешті українці можуть дивитися головне романтичне шоу. Алекс завдяки цьому стає все популярнішим і все більше чуток навколо "Холостяка" з'являється. Тож зірка вирішила відповісти на запитання, яким задаються українці.

"Як ти ставишся до чуток про тебе? (ескор, фальшивий бізнес тощо)", - запитав фанат.

"Мені абсолютно все одно на ці чутки. Ті, хто їх розпускають - домагаються якоїсь відповіді від мене, скандалу, а я не хочу йти в них на повідку. Адже я знаю, що це вся брехня, і доводити це мені немає сенсу". ", - написав Топольський у своєму блозі.

Нагадаємо, Катя з "Холостяка-12" заступилася за Алекса Топольського після скандалу.

А ще Politeka повідомляла, що учасниця шоу "Холостяк" з Алексом Топольським показала, якою була до свого схуднення.

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