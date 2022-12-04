Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный украинский бизнесмен, который открыл свое дело в США. А в этом году звезда стал главным героем шоу "Холостяк". Не забывает Топольский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Алекс поделился с фанатами своими мыслями об участницах проекта.

"Думаю, с того, что показали в выпуске, вы все поняли, что мне стало до ужаса неприятно пребывать рядом с девчатами, после того, как я услышал, что они о друг друге говорят...", - написал Топольский.

"Здравая конкуренция - это прекрасно. В бизнесе она стимулирует прогресс, в жизни она заставляет нас расти как личность", - продолжил Алекс.

"И отличие здравой конкуренции от нездоровой состоит в том, что у здравой конкуренции мы уважаем своего соперника", - добавил звезда в своем блоге.

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