Бизнесмен и "Холостяк" Алекс Топольский ответил, что думает о слухах, в которых обсуждается наличия у него бизнеса, поделившись новыми кадрами.

Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда в этом году стал главным героем шоу "Холостяк". Премьеру проекта уже несколько раз перенесли, но наконец-то украинцы могут смотреть главное романтическое шоу. Алекс благодаря этому становится все популярней и все больше слухов вокруг "Холостяка" появляется. Поэтому звезда решил ответить на вопрос, которым задаются украинцы.

"Как ты относишься к слухам о тебе? (эскор, фальшивый бизнес и т. д)", - спросил фанат.

"Мне абсолютно все равно на эти слухи. Те, кто их распускают - добиваются какого-то ответа от меня, скандала, а я не хочу идти у них на поводке. Ведь я знаю, что это все вранье, и доказывать это мне нет смысла", - написал Топольский в своем блоге.

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