Как пишет Politeka.net, Алекс Топольский - известный американский бизнесмен из Украины. Звезда в этом году стал главным героем шоу "Холостяк". Премьеру проекта уже несколько раз перенесли, но наконец-то украинцы могут смотреть главное романтическое шоу. Алекс благодаря этому становится все популярней и все больше слухов вокруг "Холостяка" появляется. Поэтому звезда решил ответить на вопрос, которым задаются украинцы.
"Как ты относишься к слухам о тебе? (эскор, фальшивый бизнес и т. д)", - спросил фанат.
"Мне абсолютно все равно на эти слухи. Те, кто их распускают - добиваются какого-то ответа от меня, скандала, а я не хочу идти у них на поводке. Ведь я знаю, что это все вранье, и доказывать это мне нет смысла", - написал Топольский в своем блоге.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"Россия уже проиграла": названы сроки окончания войны, если мобилизация в рф продолжится
Жену "Холостяка" Добрынина раскритиковали из-за прогулки с ребенком: "Ему не холодно..."
Будут ли дополнительные выходные на новогодние праздники: украинцам дали ответ
"Думали, что возмездие не придет": новый взрыв прогремел на российским аэродроме, пылает сильный пожар
Напомним, Катя из "Холостяка-12" вступилась за Алекса Топольского после скандала
А еще Politeka сообщала, что участница шоу "Холостяк" с Алексом Топольским показала, какой была до своего похудения
Также Politeka писала, что фаворитка "Холостяка" Топольского жестко высказалась после скандала на шоу