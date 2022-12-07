Як пише Politeka.net, Анна Богдан – відомий український блогер, яка стала переможцем "Холостяка" з Михайлом Заливаком. І хоч парі не вдалося збудувати успішні стосунки, натомість Ганна стала успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців. А нещодавно зірку розкритикували через новий пост у блозі.

"Насолоджуватися кожним моментом. Усвідомлювати, що тут і зараз – це життя. Нагадую собі це постійно", - написала зірка.

Фанати зустріли пост негативно: "А нічого, що зараз іде війна?", "У нашій країні – війна. бути повага до тих, хто нас захищає і зараз перебувають у холодних окопах, хто загинув, хто сидить досі у підвалах, хто сидить у холоді без води та світла та немає можливості виїхати в інше місто, трохи безпечніше".

А тепер Богдан поділилася новим фото із відпочинку. На свіжому знімку Богдан позувала у купальнику, а в руці тримала морську зірку.

"Зі зіркою", - підписала Богдан.

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