Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известный украинский блогер, которая стала победителем "Холостяка" с Михаилом Заливако. И хоть паре не удалось построить успешные отношения, зато Анна стала успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев. А недавно звезду раскритиковали из-за нового поста в блоге.

"Наслаждаться каждым моментом. Осознавать, что здесь и сейчас – это и есть жизнь. Напоминаю себе это постоянно", - написала звезда.

Фанаты встретили пост негативно: "А ничего, что сейчас идет война?", "В нашей стране – война. Анна, разве Украина не ваша страна? Вам не больно за Украину? Конечно, это Вам решать, как жить свою жизнь, но должно быть уважение к тем, кто нас защищает и сейчас находятся в холодных окопах, кто погиб, кто сидит до сих пор в подвалах, кто сидит в холоде без воды и света и нет возможности уехать в другой город, немного безопаснее".

А теперь Богдан поделилась новым фото из отдыха. На свежем снимке Богдан позировала в купальнике, а в руке держала морскую звезду.

"Со звездой", - подписала Богдан.

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