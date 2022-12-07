Як пише Politeka.net, Віктор Павлік – відомий український музикант. Зірка одружена з молодою блогеркою Катою Репяховою, яка йому встигла народити первістка - сина Михайла. Це четвертий шлюб для музиканта, як і четверта дитина. Катя, як і зірковий чоловік, активно веде в соціальній мережі Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Репяхова розповіла про свій бюст.

"Я, напевно, якась не така. Не хочу імпланти, особливо великі. Можливо, поставлю імпланти тоді, коли вже точно не плануватиму народжувати. Рік бажано не вагітніти. Це мене зупиняє", - написала Репяхова у своїй публікації.

"Лікар сказав, що однаковими вони ніколи не будуть, навіть із імплантами", - продовжила Катя, показуючи свій бюст у купальнику.

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