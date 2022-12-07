Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант. Звезда женат на молодой блогерке Кате Репяховой, которая ему успела родить первенца - сына Михаила. Стоит отметить, что это четвертый брак для музыканта, как и четвертый ребенок. Катя, как и звездный супруг, ведет активно в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Репяхова рассказала о своем бюсте.

"Я, наверное, какая-то не такая. Не хочу импланты, особенно большие. Возможно, поставлю импланты тогда, когда уже точно не буду планировать рожать. Год желательно не беременеть. Это меня останавливает", - написала Репяхова в своей публикации.

"Врач сказал, что одинаковыми они никогда не будут, даже с имплантами", - продолжила Катя, показывая свой бюст в купальнике.

Напомним, языковой скандал разгорелся вокруг молодой жены Виктора Павлика, звезда жестко ответила

А еще Politeka писала, что жена Павлика показала "жгучий" привет от мужа для оккупантов

Также Politeka сообщала, что молодая жена Павлика вспомнила самый тяжелый период после рождения сына



