Телеведуча і співачка-початківець Леся Нікітюк показала, де її портрет носять солдати ЗСУ, поділившись кадрами в блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому записала свою першу пісню, але розчарувалася в результаті, подивившись на доходи та витрати. А після 24 лютого Нікітюк знову спробувала себе у цьому амплуа і цього разу у зірки вийшло краще, адже деякі пісні Нікітюк стали справжніми хітами. Також Леся знімає авторський проект Le маршрутка, новий сезон якого вже вийшов на екрани.

А цього разу на сторінці телешоу Леся показала, де її фотографію носять солдати ЗСУ. Як можна побачити, знімок Нікітюк був у бронежилеті поряд із магазинами для зброї.

"Від щирого серця вітаємо з Днем Збройних Сил України!

Велика подяка кожному воїну, який захищає нашу землю! Незалежно від статі та мови, ви – гаранти майбутнього нас та наших дітей!", - написано було у публікації.

Фанати поставили понад 100 лайків та написали коментарі:

"Лесе Іванівно, Вам дуже підходить форма!!!", "Слава Україні".

Нагадаємо, "Холостяк" кокетував із Лесею Нікітюк на очах у всіх

А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк заінтригувала прем'єрою шоу про Україну, трепетні кадри

Також Politeka писала, що Нікітюк на підборах і в сукні з розрізом від стегна засяяла в Монако