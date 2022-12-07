Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому записала свою першу пісню, але розчарувалася в результаті, подивившись на доходи та витрати. А після 24 лютого Нікітюк знову спробувала себе у цьому амплуа і цього разу у зірки вийшло краще, адже деякі пісні Нікітюк стали справжніми хітами. Також Леся знімає авторський проект Le маршрутка, новий сезон якого вже вийшов на екрани.
А цього разу на сторінці телешоу Леся показала, де її фотографію носять солдати ЗСУ. Як можна побачити, знімок Нікітюк був у бронежилеті поряд із магазинами для зброї.
"Від щирого серця вітаємо з Днем Збройних Сил України!
Велика подяка кожному воїну, який захищає нашу землю! Незалежно від статі та мови, ви – гаранти майбутнього нас та наших дітей!", - написано було у публікації.
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Фанати поставили понад 100 лайків та написали коментарі:
"Лесе Іванівно, Вам дуже підходить форма!!!", "Слава Україні".
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