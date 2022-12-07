Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда еще несколько лет назад записала свою первую песню, но разочаровалась в результате, посмотрев на доходы и расходы. А после 24 февраля Никитюк снова попробовала себя в этом амплуа и в этот раз у звезды вышло лучше, ведь некоторые песни Никитюк стали настоящими хитами. Также Леся снимает авторский проект "Le маршрутка", новый сезон которого уже вышел на экраны.
А в этот раз на страничке телешоу Леся показала, где ее фотографию носят солдаты ВСУ. Как можно увидеть, снимок Никитюк был в бронежилете рядом с магазинами для оружия.
"От всего сердца поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины!
Огромная благодарность каждому воину защищающему нашу землю! Независимо от пола и языка, вы – гаранты будущего нас и наших детей!", - написано было в публикации.
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Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:
"Леся Ивановна, Вам очень подходит форма!!!", "Слава Украине".
Напомним, "Холостяк" кокетничал с Лесей Никитюк на глазах у всех
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