Телеведущая и начинающая певица Леся Никитюк показала, где ее портрет носят солдаты ВСУ, поделившись кадрами в блоге.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда еще несколько лет назад записала свою первую песню, но разочаровалась в результате, посмотрев на доходы и расходы. А после 24 февраля Никитюк снова попробовала себя в этом амплуа и в этот раз у звезды вышло лучше, ведь некоторые песни Никитюк стали настоящими хитами. Также Леся снимает авторский проект "Le маршрутка", новый сезон которого уже вышел на экраны.

А в этот раз на страничке телешоу Леся показала, где ее фотографию носят солдаты ВСУ. Как можно увидеть, снимок Никитюк был в бронежилете рядом с магазинами для оружия.

"От всего сердца поздравляем с Днем Вооруженных Сил Украины!

Огромная благодарность каждому воину защищающему нашу землю! Независимо от пола и языка, вы – гаранты будущего нас и наших детей!", - написано было в публикации.

Фанаты поставили более 100 лайков и написали комментарии:

"Леся Ивановна, Вам очень подходит форма!!!", "Слава Украине".

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