Як пише Politeka.net, Оля Цибульська – відома українська співачка, яка є кумою соліста гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Зірка вже 21 рік полягає у відносинах зі своїм чоловіком і у пари є єдиний син – Нестор. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Оля і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами.

А цього разу зірка вирішила звернутися до хейтерів, пожартував з них. Цибульська записала звернення, позуючи перед дзеркалом.

"Не вірте чуткам...", - написала Цибульська у сторіс.

"Офіційне звернення до всіх, хто знає, з ким я сплю, що я їм, і хто мені гроші дає, не вірте чуткам, я ще гірший", - сказала Оля і посміхнулася перед дзеркалом.

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