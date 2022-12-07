Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда уже 21 год состоит в отношениях со своим супругом и у пары есть единственный сын - Нестор. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Оля и об Инстаграм, где делится с фанатами не только своим творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз звезда решила обратиться к хейтерам, подшутив над ними. Цибульская записала обращение, позируя перед зеркалом.

"Не верьте слухам...", - написала Цибульская в сторис.

"Официальное обращение ко всем, кто знает, с кем я сплю, что я ем, и кто мне деньги дает, не верьте слухам, я еще хуже", - сказала Оля и улыбнулась перед зеркалом.

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