Як пише Politeka.net, Ганна Трінчер – відома українська співачка, блоегерка та актриса. Зірка уславилася завдяки серіалу "Школа", в якому зіграла роль старшокласниці Нати. Тепер знаменитість не дуже любить, коли її так називають, намагаючись відійти від цього образу. А нещодавно Трінчер вийшла заміж за Олександра Волошина, відомого українського блогера.

І пара вже кілька разів встигла посваритися. То Трінчер втратить обручку, то вирішила не міняти прізвище, незважаючи на бажання Олександра, то засвітить зайве на фото, проти чого був різко новий чоловік.

Не забуває Трінчер і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна поділилася відео, де приєдналася до тренду "Венсдей".

"Wait for it. Як вам у ролі Wednesday?", - написала зірка під відео та показала, як вміє танцювати.

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А ще Politeka повідомляла, що Ганна Трінчер влаштувала поділ майна з чоловіком.

Також Politeka писала, що Трінчер зобразила ситуацію, в якій себе впізнали всі українці.