Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда прославилась благодаря игре в сериале "Школа", где сыграла роль старшеклассницы Наты. А недавно Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Тринчер рассказала, что собирается заключить брачный контракт с мужем.
"Мы идем подписывать брачный контракт", - написала Анна в своем блоге.
"Я сейчас на студии звукозаписи. Для тех, кто пропустил, мы с Сашей идем на очень важный шаг для нашей семьи. Мы будем подписывать брачный контракт, где будем заранее, скажем так, делить имущество. Что вы об этом думаете?", - спросила Тринчер, обращаясь к фанатам.
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"Я не думала об этом, потому когда Саша предложил - даже немного испугалась... А вы были бы за/против?", - спросила Тринчер во втором сторис.
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