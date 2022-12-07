Ресторатор Михайло Кацурін, новий бойфренд Наді Дорофєєвої, показав, як ЗСУ приєдналися до тренду "Венздей", поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Михайло Кацурін - відомий український ресторатор, який нещодавно розлучився з дружиною Дашею. Після цього знаменитість почав зустрічатися з Надією Дорофєєвою, яка пішла від його друга Володимира Дантеса. Дантес не почав губитися і почав зустрічатися з Дашею Кацуріною. Не забуває Мишко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Кацурін поділився кадрами, як ЗСУ приєдналися до тренду "Венсдей".

"З днем ЗСУ всіх захисників України. Нескінченна шана та подяка", - написав Мишко у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та це крутіше Венздей у тисячу разів... котики наші", "Ці люди допомагають фізично виживати і психологічно вигрібати ситуацію", "Закривайте тренд, краще вже не буде", "Це найкраще виконання воїнами ЗСУ".

Нагадаємо, Дантес докладно розповів, чому розійшовся з Дорофєєвою.

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