Як пише Politeka.net, Михайло Кацурін - відомий український ресторатор, який нещодавно розлучився з дружиною Дашею. Після цього знаменитість почав зустрічатися з Надією Дорофєєвою, яка пішла від його друга Володимира Дантеса. Дантес не почав губитися і почав зустрічатися з Дашею Кацуріною. Не забуває Мишко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Кацурін поділився кадрами, як ЗСУ приєдналися до тренду "Венсдей".
"З днем ЗСУ всіх захисників України. Нескінченна шана та подяка", - написав Мишко у своєму блозі.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Та це крутіше Венздей у тисячу разів... котики наші", "Ці люди допомагають фізично виживати і психологічно вигрібати ситуацію", "Закривайте тренд, краще вже не буде", "Це найкраще виконання воїнами ЗСУ".
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Нагадаємо, Дантес докладно розповів, чому розійшовся з Дорофєєвою.
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