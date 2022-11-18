Как пишет Politeka.net, Миша Кацурин - известный украинский ресторатор и был лучшим другом семейной пары Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса. Но все изменилось и Миша развелся, как и Дорофеева, после чего пара объявила о романе. Не забывает Миша и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"О разводе и детях.

За 9 месяцев с момента прекращения моих прошлых отношений, я прочитал километры комментариев с осуждением, которые можно обобщить таким, на мой взгляд, ложным и архаическим утверждением: «разводиться, когда у вас есть дети не ок. Надо жить вместе хотя бы ради малышей». Давайте обсудим. Вот мои мысли", - начал Миша.

"А что думаете на этот счет вы?", - подытожил свой рассказ Кацурин.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Совершенно так и без вариантов", "Полностью согласна, как ребенок разведенных родителей. Благодарна родителям, что они когда-то разошлись и сохранили нормальные отношения. Каждый человек имеет право быть счастливым", "Главное об этом все не забыть, когда с новым партнером появятся дети и пройдет большой промежуток времени".

Напомним, Дантес разочаровался в Дорофеевой и Кацурине, которые закрутили роман

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