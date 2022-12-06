Український музикант Олександр Положинський зізнався, що з нього воїн такий собі, він не вважає себе героєм.

Як повідомляє Politeka.net, 6 грудня, Україна відзначає День ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого музикант Олександр Положинський став одним із сотень тисяч українців, які, не маючи жодного відношення до армії, стали на захист України зі зброєю в руках і вступили до лав ЗСУ.

На сторінці у Фейсбук він поділився своїм фото у військовій формі та розповів, як йому служить.

Олександр Положинський зізнався, що з нього воїн такий собі, він не вважає себе героєм і більш як за півроку повномасштабної війни не вбив жодного загарбника, який прийшов на нашу землю знищувати інфраструктуру та вбивати мирне населення.

"Вже більше півроку я у ВСУ. Я не став героєм, не вбив жодного ворога і на фронті був зовсім трохи. Але це класне почуття бути частиною славної родини крутих дівчат і хлопців. Зі Святом усіх, хто у ЗСУ, і всіх , хто любить ЗСУ! Будьмо!", - написав Олександр Положинський.

Також Олександр Положинський показав особисте фото із бойової позиції. За його словами, на знімку він не виглядає як бравий воїн, а зовсім навпаки.

Нагадаємо, що Положинський розповів про страх, який постійно відчуває на фронті.

Як повідомляла Politeka, Положинський знайшов винних у конфлікті на Донбасі.

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