Украинский музыкант Александр Положинский признался, что из него воин так себе, он не считает себя героем.

Как сообщает Politeka.net, 6 декабря, Украина отмечает День ВСУ. После полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля музыкант Александр Положинский стал одним из сотен тысяч украинцев, которые, не имея никакого отношения к армии, встали на защиту Украины с оружием в руках и вступили в ряды ВСУ.

На странице в Фейсбук он поделился своим фото в военной форме и рассказал, как ему служится.

Александр Положинский признался, что из него воин так себе, он не считает себя героем и более чем за полгода полномасштабной войны не убил ни одного захватчика, пришедшего на нашу землю уничтожать инфраструктуру и убивать мирное население.

"Уже более полугода я в ВСУ. Я не стал героем, не убил ни одного врага и на фронте был совсем чуть-чуть. Но это классное чувство быть частью славной семьи крутых девушек и парней. С Праздником всех, кто в ВСУ, и всех, кто любит ВСУ! Будьмо!", - написал Александр Положинский.

Также Александр Положинский показал фото с боевой позиции. По его словам, на снимке он вовсе не выглядит как бравый воин, а совсем наоборот.

Напомним, что Положинский рассказал о страхе, который постоянно испытывает на фронте.

Как сообщала Politeka, Положинский нашел виновных в конфликте на Донбассе.

Также Politeka писала, что Положинский пояснил, почему украинский язык так важен на фронте.



