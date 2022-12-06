Як повідомляє Politeka.net, зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач повеселив шанувальників новим відео, на якому пожартував на актуальну тему – відключення світла по Україні. Він показав в Інстаграм, як пересічні українці шукають джерела електроенергії під час вимушених відключень світла, через які страждають усі українці.
У ролику, яким актор поділився, він намагався знайти альтернативну електроенергію під час блекауту. Ситуація вийшла знайомою багатьох українців, адже зараз ми всі шукаємо способів забезпечити себе світлом та теплом під час відключень.
На початку Юрій Ткач хотів "підживитися" за допомогою авто, але згадав, що віддав його на потреби ЗСУ. Потім довго експериментував, крутив педалі, робив вітряки, але так і не зміг придумати прийнятний метод добувати електроенергію. Але нарешті на допомогу актору прийшли бійці ЗСУ, які за сюжетом подарували йому генератор замість авто, яке він віддав на фронт.
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Користувачам мережі таке відео від Юрія Ткача дуже повеселіло та підняло настрій, адже багато хто впізнав на цих кадрах себе. Про це вони написали у численних коментарях.
Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" розповіла, як рятувала дочку під час обстрілу.
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