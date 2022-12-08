Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - відома українська блогерка, яка перемогла на шоу "Холостяк" із Михайлом Заливаком. Але парі не вдалося побудувати стосунки, тож через рік Михайло та Ганна припинили стосунки. А через деякий час Богдан оголосила на дні народження Михайла. Незважаючи на розставання, Богдан стала досить успішною блогеркою в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч українців.

А цього разу Ганна поділилася черговим фото із відпочинку з Домінікани. Зірка позувала у леопардовій сукні з вирізом від стегна. Варто зазначити, що цього разу Ганну ніхто не розкритикував через показову розкіш, як у постах раніше. При цьому під публікацією Богдан поставили майже 2 тисячі лайків та написали кілька коментарів:

"Ці ноги", "Просто красуня".

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