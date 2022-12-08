Как пишет Politeka.net, Анна Богдан - известная украинская блогерка, которая победила на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Но паре не удалось построить отношения, поэтому через год Михаил и Анна прекратили отношения. А через некоторое время Богдан объявилась на дне рождения Михаили. Несмотря на расставание Богдан стала довольно успешной блогеркой в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч украинцев.

А в этот раз Анна поделилась очередным фото из отдыха из Доминиканы. Звезда позировала в леопардовом платье с вырезом от бедра. Стоит отметить, что в этот раз Анну никто не раскритиковал из-за показательной роскоши, как в постах ранее. При этом под публикацией Богдан поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Эти ноги", "Просто красотка".

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