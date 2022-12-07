За словами "Медузи", без "приємних бонусів" на реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським не обійшлося.

Як повідомляє Politeka.net, про проект "Холостяк" ходить багато чуток. Глядачі неодноразово висловлювали підозри, що це не реаліті, а майданчик для піару, за який ще й платять.

Учасниця 12 сезону шоу з Алексом Топольським - Юля "Медуза" відповіла в Інстаграм-Сториз, чи правда те, що дівчата отримують гонорар за участь у "Холостяку".

В інста-сторіз дівчина розповіла, що для участі у проекті спочатку потрібно заповнити анкету, після – надіслати відеопрезентацію. Якщо автори проекту вважають тебе цікавою, звуть на кастинг. Про гроші й не йдеться.

Хоча, за словами "Медузи", без "приємних бонусів" на реаліті "Холостяк" з Алексом Топольським не обійшлося. Юля чесно написала, що їм давали гроші, проте це важко назвати повноцінним змістом. Суми були настільки великі.

"Нас підтримували добовими, це був приємний бонус, бо утриманням ці суми назвати складно. Це не зарплата, не оплата за зйомки, не гонорар", - написала "Медуза".

Варто нагадати, що в останньому випуску було чимало скандалів, проте найяскравішим виявився той, що відбувся на церемонії троянд.

Дівчата записали голосові повідомлення, в яких вони дадуть оцінку поведінці своїх конкуренток. Всі ці оцінки прозвучали за учасниць та Алекса Топольського. "Холостяк" був настільки шокований гидотами, які дівчата говорили, що просто перервав церемонію.

Нагадаємо, що "Холостяк" Топольський різко відповів українцям на критику через поганий дубляж.

Як повідомляла Politeka, "Холостяк" Топольський після прем'єри відверто розповів про кохання та стосунки.

Також Politeka писала, що "Холостяк" Топольський після прем'єри шоу здивував новим одкровенням.