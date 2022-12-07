На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що 6 грудня, коли вся країна вітала воїнів з Днем ЗСУ, з полону повернулися 60 українських захисників, серед них двоє жінок.

Марічка Падалко відзначила, що другий день поспіль під атакою були тилові російські аеродроми, де базується бойова авіація. Курський аеродром атакував дрон, а в Брянській області два безпілотники атакували комбінат, на якому зберігається паливо.

Україна щодо цих атак зберігає інформаційну тишу, а Інститут вивчення війни вважає, що ці атаки змогли підірвали плани москви угробити українську інфраструктуру. Британська розвідка вважає атаки на аеродроми Енгельс і Дягілєво 5 грудня поки найбільш стратегічно значущими провалами оборони рф.

Ворог далі атакує на Донеччині, але безуспішно. Натомість на Луганщині ініціативою далі володіють ЗСУ. Крім того, напередодні росіяни сьогодні знов обстріляли Кривий Ріг.

Також Падалко показала, як латвійська співачка Лайма Вайкулє чітко пояснила російському телеканалу «Дождь», який втратив ліцензію на мовлення в її країні, як насправді легко бути на стороні правди і як все може бути однозначним (відео 8).

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.