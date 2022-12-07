На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что 6 декабря, когда вся страна поздравляла воинов с Днем ВСУ, из плена вернулись 60 украинских защитников, в том числе две женщины.

Маричка Падалко отметила, что второй день под атакой были тыловые российские аэродромы, где базируется боевая авиация. Курский аэродром атаковал дрон, а в Брянской области два беспилотника атаковали комбинат, на котором хранится топливо.

Украина по поводу этих атак сохраняет информационную тишину, а Институт изучения войны считает, что эти атаки смогли подорвать планы москвы угробить украинскую инфраструктуру. Британская разведка считает атаки на аэродромы Энгельс и Дягилев 5 декабря пока наиболее стратегически значимыми провалами обороны рф.

Враг дальше атакует на Донетчине, но безуспешно. На Луганщине инициативой дальше владеют ВСУ. Кроме того, накануне россияне сегодня снова обстреляли Кривой Рог.

Также Падалко показала, как латвийская певица Лайма Вайкуле четко объяснила российскому телеканалу «Дождь», потерявшему лицензию на вещание в ее стране, как на самом деле легко быть на стороне правды и как все может быть однозначным (видео 8).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.