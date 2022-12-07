Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що вона із сім'єю планувала вперше відзначати День святого Миколая за Григоріанським календарем.

Як повідомляє Politeka.net, цього року перед українцями знову постало питання про те, як слід відзначати День святого Миколая — за Юліанським (19 грудня) або Григоріанським (6 грудня) календарем. Українська співачка Світлана Тарабарова у своїх Інстаграм-Сторіз зізналася, що її родина вирішила відкинути старі традиції.

Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що вона із сім'єю планувала вперше відзначати День святого Миколая саме 6 грудня. Проте через вірус, який підхопила артистка з близькими, зіркова родина згадала про свято лише надвечір.

"З цим фізичним станом ми просто протикали день святого Миколая, який збиралися вперше святкувати 6 грудня, але ми сьогодні виправимося", - розповіла Світлана.

Знаменитість також вирішила пояснити, чому вважає перехід на григоріанський календар правильним рішенням.

"Я за будь-яке відділення від терористів. Багато європейських країн вітають дітей саме 6 грудня. Новий календар — це важливо для нашого майбутнього. Так, саме ми переживаємо всі ці історичні події. Але це важливо, повірте", — повідомила співачка Світлана Тарабарова.

Нагадаємо, Тарабарова чесно розповіла про труднощі та заявила, чому їхня родина втратить будинок.

Як повідомляла Politeka, Тарабарова відмовилася критикувати подругу Тодоренко через її мовчання.

Також Politeka писала, що Тарабарова у сльозах розповіла, чому змушена продати свій будинок.