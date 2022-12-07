Певица Светлана Тарабарова рассказала, что она с семьей планировала впервые отмечать День святого Николая по Григорианскому календарю.

Как сообщает Politeka.net, в этом году перед украинцами снова встал вопрос о том, как следует отмечать День святого Николая — по Юлианскому (19 декабря) или Григорианскому (6 декабря) календарю. Украинская певица Светлана Тарабарова в своих Инстаграм-Сториз призналась, что ее семья решила отбросить старые традиции.

Певица Светлана Тарабарова рассказала, что она с семьей планировала впервые отмечать День святого Николая именно 6 декабря. Однако из-за вируса, который подхватила артистка с близкими, звездная семья вспомнила о празднике только к вечеру.

"С этим физическим состоянием мы просто протыкали день святого Николая, который собирались впервые праздновать 6 декабря, но мы сегодня исправимся", — рассказала Светлана.

Знаменитость также решила объяснить, почему считает переход на григорианский календарь правильным решением.

"Я за любое отделение от террористов. Многие европейские страны поздравляют детей именно 6 декабря. Новый календарь — это важно для нашего будущего. Да, именно мы переживаем все эти исторические события. Но это важно, поверьте", — сообщила певица Светлана Тарабарова.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.