Дружина ведучого Григорія Решетника забрала хлопчиків зі школи і, як виявилося, на одному з гуртків вони зробили зовсім не дитячий предмет.

Як повідомляє Politeka.net, провідний Григорій Решетник разом із дружиною та дітьми залишається в Києві. Христина Решетник часто відвозить старших хлопчиків до школи та забирає їх додому. У своєму Інстаграм-Сторіз багатодітна матуся здивувала предметом, який діти зробили на одному з уроків.

Христина Решетник показала темні вулиці Києва. порівнявши це все з апокаліпсисом - адже довкола стоять житлові багатоповерхівки, які навіть не світяться. До того ж дружина ведучого забрала хлопчиків зі школи і, як виявилося, на одному з гуртків вони зробили зовсім не дитячий предмет.

Так, старший син Решетників Іван зробив на уроках автомат, який Христина Решетник показала на знімку.

"Заїжджаю додому, а тут апокаліпсис. Щоб ви розуміли тут всюди багатоповерхівки... Мама з автоматом, Ваня у школі на гуртку зробив", - розповіла вона.

Варто зазначити, що Христина Решетник також пояснила, що сім'я влаштувалася у Києві – вона з чоловіком тут працює, а діти навчаються. Але зіркова дружина не виключає варіант того, що доведеться переїжджати, якщо розпочнеться затяжний блякот.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною поділилися кадрами з пологового будинку.

Як повідомляла Politeka, дружина Решетника не стримала емоцій через молодшого сина, якому виповнилося два роки.

Також Politeka писала, що сини Решетника приготували для мами милий сюрприз у день її народження.