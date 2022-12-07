Жена ведущего Григория Решетника забрала мальчиков из школы и как оказалось на одном из кружков они сделали совсем не детский предмет.

Как сообщает Politeka.net, ведущий Григорий Решетник вместе с супругой и детьми остается в Киеве. Кристина Решетник часто отвозит старших мальчиков в школу и забирает их домой. В своем Инстаграм -Сториз многодетная мамочка удивила предметом, который дети сделали на одном из уроков.

Кристина Решетник показала, темные улицы Киева. сравнив это все с апокалипсисом - ведь вокруг стоят жилые многоэтажки, которые даже не светятся. К тому же жена ведущего забрала мальчиков из школы и как оказалось на одном из кружков они сделали совсем не детский предмет.

Так, старший сын Решетников Иван сделал на уроках автомат, который Кристина Решетник показала на снимке.

"Заезджаю домой, а здесь апокалипсис. Чтобы вы понимали здесь повсюду многоэтажки... Мама с автоматом, Ваня в школе на кружке сделал", - рассказала она.

Стоит отметить, что Кристина Решетник также объяснила, что семья устроилась в Киеве – она с мужем здесь работает, а дети учатся. Но звездная жена не исключает вариант того, что придется переезжать, если начнется затяжной блекаут.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.

Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.

Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.