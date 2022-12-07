Как сообщает Politeka.net, ведущий Григорий Решетник вместе с супругой и детьми остается в Киеве. Кристина Решетник часто отвозит старших мальчиков в школу и забирает их домой. В своем Инстаграм -Сториз многодетная мамочка удивила предметом, который дети сделали на одном из уроков.
Кристина Решетник показала, темные улицы Киева. сравнив это все с апокалипсисом - ведь вокруг стоят жилые многоэтажки, которые даже не светятся. К тому же жена ведущего забрала мальчиков из школы и как оказалось на одном из кружков они сделали совсем не детский предмет.
Так, старший сын Решетников Иван сделал на уроках автомат, который Кристина Решетник показала на снимке.
"Заезджаю домой, а здесь апокалипсис. Чтобы вы понимали здесь повсюду многоэтажки... Мама с автоматом, Ваня в школе на кружке сделал", - рассказала она.
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Стоит отметить, что Кристина Решетник также объяснила, что семья устроилась в Киеве – она с мужем здесь работает, а дети учатся. Но звездная жена не исключает вариант того, что придется переезжать, если начнется затяжной блекаут.
Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой поделились кадрами из роддома.
Как сообщала Politeka, жена Решетника не сдержала эмоций из-за младшего сына, которому исполнилось два года.
Также Politeka писала, что сыновья Решетника приготовили для мамы милый сюрприз в день ее рождения.