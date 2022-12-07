Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український шоумен та зірка проекту "Маска". Знаменитість до 2020 року був одружений з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей - сина Евана та дочку Емілію. А після розлучення Остапчук одружився з нотаріусом Христиною. Вже влітку поточного року пара перестала з'являтися разом, а нещодавно з'явилася новина про розлучення Володимира та Христина. Пара ніяк не прокоментувала цю інформацію, але вже встигли припинити стежити один за одним в Інстаграм.
А цього разу Володимир вирішив поговорити з фанатами у сторіс.
"Як ваші дітки? Не хочуть назад до України", - спитав фанат.
"У Канаді з мамою. У них все добре, хочуть, але зараз не найкращий час повертатися до України", - написав Остапчук.
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Варто зазначити, що Володимир відвідував за час війни дітей один раз, поїхавши до Канади. На думку телеведучого Слави Дьоміна, саме це стало точкою розколу у стосунках Остапчука з новою дружиною.
Нагадаємо, Остапчук після новини про розлучення раптово опинився за кордоном
А ще Politeka писала, що Остапчук висміяв публікацію російських пропагандистів про українців
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