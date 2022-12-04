Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий и звезда шоу "Маска". Знаменитость несколько лет назад развелся с Еленой Войченко, которая родила ему двоих детей. После этого Владимир решился сразу взять в жены нотариуса Кристину, с которой был в официальных отношениях почти 2 года. А недавно стало известно, что пара развелась, хотя и официального подтверждения данной информации нет. Но Владимир с Кристиной долгое время не появляются вместе и уже перестали следить друг за другом в социальных сетях.
Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Владимир показал, как сходил на концерт в Вильнюсе.
"Хочу такую шубу", - написал звезда в своем блоге.
После этого знаменитость обратился к украинцам.
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"Не был в Украине один день. Что вы уже успели наделать? Рассказывайте", - написал Владимир, обращаясь к украинцам.
Напомним, Остапчук высмеял публикацию российских пропагандистов об украинцах
Также Politeka сообщала, что ведущий Остапчук снял обручальное кольцо
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