Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и звезда проекта "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. А после развода Остапчук женился на нотариусе Кристине. Уже летом текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно появилась новость о разводе Владимира и Кристина. Пара никак не прокомментировала данную информацию, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм.
А в этот раз Владимир решил поболтать с фанатами в сторис.
"Как ваши детки? Не хотят назад в Украину", - спросил фанат.
"В Канаде с мамой. У них все хорошо, хотят, но сейчас не лучшее время возвращаться в Украину", - написал Остапчук.
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Стоит отметить, Владимир проведывал за время войны детей один раз, поехав в Канаду. По мнению телеведущего Славы Демина, именно это стало точкой раскола в отношениях Остапчука с новой женой.
Напомним, Остапчук после новости о разводе внезапно оказался за границей
А еще Politeka писала, что Остапчук высмеял публикацию российских пропагандистов об украинцах
Также Politeka сообщала, что Остапчук после новости о разводе показал свой рацион