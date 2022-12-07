Шоумен Владимир Остапчук после новости о разводе рассказал, хотят ли его дети вернуться обратно в Украину.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский шоумен и звезда проекта "Маска". Знаменитость до 2020 года был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - сына Эвана и дочь Эмилию. А после развода Остапчук женился на нотариусе Кристине. Уже летом текущего года пара перестала появляться вместе, а недавно появилась новость о разводе Владимира и Кристина. Пара никак не прокомментировала данную информацию, но уже успели перестать следить друг за другом в Инстаграм.

А в этот раз Владимир решил поболтать с фанатами в сторис.

"Как ваши детки? Не хотят назад в Украину", - спросил фанат.

"В Канаде с мамой. У них все хорошо, хотят, но сейчас не лучшее время возвращаться в Украину", - написал Остапчук.

Стоит отметить, Владимир проведывал за время войны детей один раз, поехав в Канаду. По мнению телеведущего Славы Демина, именно это стало точкой раскола в отношениях Остапчука с новой женой.

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