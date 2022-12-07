Телеведучий Володимир Остапчук розповів, які дівчата йому подобаються, дасть відповідь на запитання фанатів.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з нотаріусом Христиною, але пара з другої половини літа не з'являється разом. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що у пари конфлікт після поїздки Володимира до дітей до Канади. А нещодавно з'явилася інформація, що Остапчук розлучився зі своєю дружиною. Пара навіть перестала стежити один за одним в Інстаграм.

А цього разу Володимир вирішив поговорити з фанатами у своєму блозі.

"Які якості у дівчині тебе приваблюють?", - запитали Остапчука.

"- гострий розум

- почуття гумору

- щоби була домашньою і називала "Султан Сулейман Хан Хазрет Лері", - написав Володимир у відповіді.

А після цього фанати зауважили, що Остапчук купував продукти для вечері з друзями, а келих на столі був лише один.

"Говорив для гостей лохина, а келих один...)))))", - написав фанат.

"Всі ми гості на цій планеті...", - написав Остапчук у відповідь.

Нагадаємо, ведучий Остапчук зняв обручку

А ще Politeka повідомляла, що Остапчук показав, на які ризики доводиться йти українцям через відключення світла.

Також Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення зробив визнання