Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий. Зірка одружена з нотаріусом Христиною, але пара з другої половини літа не з'являється разом. Телеведучий Слава Дьомін зазначав, що у пари конфлікт після поїздки Володимира до дітей до Канади. А нещодавно з'явилася інформація, що Остапчук розлучився зі своєю дружиною. Пара навіть перестала стежити один за одним в Інстаграм.
А цього разу Володимир вирішив поговорити з фанатами у своєму блозі.
"Які якості у дівчині тебе приваблюють?", - запитали Остапчука.
"- гострий розум
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- почуття гумору
- щоби була домашньою і називала "Султан Сулейман Хан Хазрет Лері", - написав Володимир у відповіді.
А після цього фанати зауважили, що Остапчук купував продукти для вечері з друзями, а келих на столі був лише один.
"Говорив для гостей лохина, а келих один...)))))", - написав фанат.
"Всі ми гості на цій планеті...", - написав Остапчук у відповідь.
Нагадаємо, ведучий Остапчук зняв обручку
А ще Politeka повідомляла, що Остапчук показав, на які ризики доводиться йти українцям через відключення світла.
Також Politeka писала, що Остапчук після новини про розлучення зробив визнання